Tempelhofer Feld: Mehr Platz für Geflüchtete

Container dienen auf dem Tempelhofer Feld als Unterkunft für Flüchtlinge. © Annette Riedl/dpa

Am Freitag wurde der frühere Hangar 1 für bis zu 600 neue Bewohner geöffnet. Auch in den Hangars 2 und 3 wohnen bereits Geflüchtete, insgesamt stehen an dem Standort in Berlin nunmehr 1400 Plätze zur Verfügung.

Wie Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (48, SPD) und Vertreter des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten weiter mitteilten, kommen die Geflüchteten im Hangar 1 in Wohncontainern mit bis zu vier Betten unter.

Sie werden über einen Catering-Service verpflegt und erhalten auch Gesundheitsleistungen.