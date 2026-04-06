Teure Hauptstadt: So heftig sind Mieten in zehn Jahren explodiert

Berlin - Trotz Mietpreisbremse müssen Wohnungssuchende in Berlin 69 Prozent mehr Miete zahlen als vor zehn Jahren - der höchste Zuwachs bundesweit!

In Berlin sind die Mieten in den vergangenen zehn Jahren prozentual stärker angestiegen, als in jeder anderen deutschen Großstadt. © Monika Skolimowska/dpa

Insgesamt muss in den deutschen Großstädten heute im Schnitt 43 Prozent mehr gezahlt werden. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay (53) hervor.

Das Bauministerium bezieht sich dabei auf Angebotsmieten ohne Nebenkosten von im Internet inserierten Wohnungen in 14 Großstädten.

Demnach stieg die geforderte Kaltmiete in Berlin von 9,02 Euro je Quadratmeter im Jahr 2016 auf 15,25 Euro im vergangenen Jahr. Bei den Steigerungsraten lag Leipzig mit 67 Prozent auf Platz zwei, danach kamen Bremen und Duisburg mit jeweils 46 Prozent plus, Essen und Düsseldorf mit 43 und Hamburg mit 42 Prozent.

München liegt mit einem Plus von 37 Prozent unter dem Schnitt, doch waren dort die Mieten schon 2016 sehr hoch. Mit 21,29 Euro je Quadratmeter war die bayerische Landeshauptstadt bei Neuvermietungen 2025 so teuer wie keine andere deutsche Großstadt.

Frankfurt am Main erreichte nach einem Zehn-Jahres-Plus von 39 Prozent einen Durchschnittswert von 16,58 Euro. In Stuttgart waren es bei 37 Prozent Zuwachs nun 16,06 Euro je Quadratmeter.