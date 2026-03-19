Theaterprojekt in Neukölln will zum Eingreifen bei Partnergewalt ermutigen

Berkin Mit einem interaktiven Theaterabend zum Thema Partnergewalt will das Bezirksamt Neukölln zeigen, wie Menschen eingreifen und Hilfe leisten können.

Die Bibliothek befindet sich in den Neukölln Arcaden. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Die Veranstaltung "StoP! – Frauentheater" findet am 26. März um 18 Uhr in der Helene-Nathan-Bibliothek statt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Zehn Frauen setzen sich dabei mit den Mitteln des Theaters mit häuslicher Gewalt auseinander. In kurzen Szenen wird gezeigt, wie sich Konflikte zuspitzen können und an welchen Stellen ein Eingreifen möglich wäre. Eine Auflösung der dargestellten Situationen erfolgt bewusst nicht.

Stattdessen sind die Zuschauerinnen und Zuschauer eingeladen, sich aktiv zu beteiligen und gemeinsam zu überlegen, wie Unterstützung aussehen kann.

So können zum Beispiel Nachbarn informiert oder das soziale Umfeld zu Rate gezogen werden.