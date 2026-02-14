Tiergartentunnel ab Montag wieder nachts gesperrt: Auch Buslinien betroffen

Berlin – Nach einem Unfall sind im Tiergartentunnel Reparaturarbeiten an der Höhenkontrolle ab 16. Februar notwendig.

Neben den Reparaturen werden im Tiergartentunnel auch die Brandschutzschiebetore in der Mittelwand gewartet. © Britta Pedersen/dpa

Laut Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt ist es das Ziel, nach Abschluss der Arbeiten die Zufahrt zur Parkgarage des Hauptbahnhofs wieder zu ermöglichen.

Der Tunnel wird daher in den Nächten vom 16. bis 20. Februar jeweils von 20.30 Uhr bis 5 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

Bereits im Januar war der Tunnel für ähnliche Arbeiten gesperrt.

Betroffene Buslinien: Der M41 fährt während der Sperrungen nicht zwischen S+U Potsdamer Platz und S+U Hauptbahnhof, der M85 entfällt zwischen Kulturforum und S+U Hauptbahnhof.