Tiergartentunnel nachts gesperrt: Was Autofahrer wissen müssen

Berlin - Noch bis Freitag bleibt der Tiergartentunnel in Berlin nachts gesperrt. Auch Buslinien sind betroffen.

Aus Sicherheitsgründen ist der Berliner Tiergartentunnel aktuell gesperrt. © Paul Zinken/dpa

Die erneute Sperrung erfolge aus Sicherheitsgründen, informierte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).

Demnach betreffen die Maßnahmen den zentralen Verkehrsknotenpunkt in beiden Richtungen zwischen Reichpietschufer und Heidestraße.​

Der Tiergartentunnel wird laut VIZ noch bis Freitagmorgen jeweils von 21.30 Uhr bis circa 5.45 Uhr vollständig gesperrt.

Betroffen sind mehrere Buslinien: Die Linie M41 fährt während der Sperrung nicht zwischen Potsdamer Platz und Hauptbahnhof. Ebenso entfällt die Linie M85 zwischen Kulturforum und Hauptbahnhof beziehungsweise Hauptbahnhof und Potsdamer Platz/Voßstraße.​