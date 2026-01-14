Tiergartentunnel nachts gesperrt: Was Autofahrer wissen müssen
Berlin - Noch bis Freitag bleibt der Tiergartentunnel in Berlin nachts gesperrt. Auch Buslinien sind betroffen.
Die erneute Sperrung erfolge aus Sicherheitsgründen, informierte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).
Demnach betreffen die Maßnahmen den zentralen Verkehrsknotenpunkt in beiden Richtungen zwischen Reichpietschufer und Heidestraße.
Der Tiergartentunnel wird laut VIZ noch bis Freitagmorgen jeweils von 21.30 Uhr bis circa 5.45 Uhr vollständig gesperrt.
Betroffen sind mehrere Buslinien: Die Linie M41 fährt während der Sperrung nicht zwischen Potsdamer Platz und Hauptbahnhof. Ebenso entfällt die Linie M85 zwischen Kulturforum und Hauptbahnhof beziehungsweise Hauptbahnhof und Potsdamer Platz/Voßstraße.
Erst in der vergangenen Woche war der Tiergartentunnel an mehreren Tagen voll gesperrt worden. Grund dafür soll Personalmangel gewesen sein.
