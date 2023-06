Claire wird vom Pech verfolgt: Wer gibt der hübschen Hunde-Dame endlich ein neues Zuhause?

Ihre Medikamente nimmt Claire bereitwillig, in der Praxis des Tierheims wird sie lebenslang kostenlos weiterbehandelt.

Eine ruhige Umgebung und ein eingezäunter Garten wären ebenfalls wünschenswert. Kinder sollten nicht in dem Haushalt leben.

Ihre neuen Halter sollten deshalb auch schon ein wenig Erfahrung mitbringen. An ihren Artgenossen lässt sich Claire ruhig vorbeiführen, die Grundkommandos beherrscht sie ebenfalls. Darüber hinaus ist die Fellnase stubenrein und sehr wachsam.

Wer verliebt sich endlich in die hübsche Hunde-Dame? Claire wurde gefunden und ist laut Tierheim sehr lebhaft und selbstbewusst. Daher braucht sie eine klare Führung, Struktur und Beschäftigung - Dinge, die die Hündin in ihrem früheren Zuhause offenbar nicht kennengelernt hatte.

Wenn Ihr Euch in Claire verliebt habt und Ihr das bieten könnt, was die Hündin so sehr braucht, dann meldet Euch unter der Rufnummer 030 76 888-212 beim Berliner Tierheim.