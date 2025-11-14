Tim Raue sagt Curry36, Konnopke's und Co. den Kampf an: "Das ist schon übel abkopiert"

Berlin - Sie ist Berliner Kulturgut und bald auch auf Fernsehturm in rund 207 Meter Höhe erhältlich: die Currywurst!

Stolz präsentiert Tim Raue (51, l.) mit dem Künstler-Duo COARSE Bärlicious. © TAG24

Noch müssen sich die Gäste im Drehrestaurant Sphere gedulden, doch ab Januar können sich Curry36, Konnopke's, Curry Paule und Co. warm anziehen. Sie bekommen neue Konkurrenz.

Um die perfekte Currywurst zu finden, hat sich Star-Koch Tim Raue (51) durch ganz Deutschland probiert. Fündig wurde er schließlich in Bochum.



"Tatsächlich gibt es die beste Wurst bei Dönninghaus. Die haben aber eine grausame Gewürz-Ketchup-Mischung-Alles-Tot-Mach-Soße und in Berlin haben wir eine gigantomanische Soßennummer", erklärt Tim Raue im Gespräch mit TAG24. "Da muss ich ganz klar sagen: Da habe ich mich mehr als inspirieren lassen. Das ist schon übel abkopiert."

Dennoch hat die Currywurst im Sphere noch einen eigenen Twist: Was aussieht wie Mayonnaise, ist in Wahrheit ein Curryschaum. "Mit seiner Cremigkeit lässt er die Säure und Schärfe mal aufblitzen, aber fängt auch das Zwiebelige wieder ein, sodass es eine gewisse Harmonie bekommt", so der Ur-Berliner weiter. "Die Currywurst hier ist eine Verbindung aus drei Komponenten: Tim Raue, Dönninghaus und Curry Baude."