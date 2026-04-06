Todes-Drama am Ostermontag in Berlin: Mann offenbar von herabstürzenden Blumenkübel erschlagen
Berlin - Tödliches Unglück am Ostermontag: In Berlin-Gesundbrunnnen ist ein Mann ersten Erkenntnisse zufolge von einem herabstürzenden Blumenkübel tödlich getroffen worden.
Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Unfall aus, wie ein Sprecher am Montagabend informierte.
Gegen 15.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zum Vinetaplatz nahe dem Mauerpark aus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte kämpften vergeblich um sein Leben. Er sei noch vor Ort seiner schweren Kopfverletzung erlegen, hieß es weiter.
Wie es zu dem tödlichen Vorfall kommen konnte, ist noch ungeklärt. Die "B.Z." berichtet, dass starker Wind den Blumenkübel aus der Halterung eines Balkons gerissen haben könnte.
Noch am Abend wehten in Berlin Böen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde. Die Polizei wollte sich dazu zunächst nicht äußern und verwies auf die laufenden Ermittlungen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa