Schüsse auf Imbiss in Berlin-Schöneberg: Kugel durchschlägt Scheibe

Berlin - Die Serie reißt in Berlin nicht ab: Im Ortsteil Schöneberg ist auf ein Lokal geschossen worden.

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Schüsse auf Berliner Lokale abgefeuert. (Archivbild) © Sven Käuler/TNN/dpa

Betreiber des Imbisses bemerkten das Loch im Speiseausgabenfenster am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Vor Ort sicherten die Beamten Spuren und stellten in der näheren Umgebung zwei Patronenhülsen sicher, die beschlagnahmt wurden.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Ob es sich auch in diesem Fall um Revierkämpfe im Bereich der Drogenkriminalität oder um Drohungen sowie Erpressungen von Geschäftsleuten handelt, ist ungeklärt.