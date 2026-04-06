Schüsse auf Imbiss in Berlin-Schöneberg: Kugel durchschlägt Scheibe
Berlin - Die Serie reißt in Berlin nicht ab: Im Ortsteil Schöneberg ist auf ein Lokal geschossen worden.
Betreiber des Imbisses bemerkten das Loch im Speiseausgabenfenster am frühen Sonntagmorgen gegen 6 Uhr und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Vor Ort sicherten die Beamten Spuren und stellten in der näheren Umgebung zwei Patronenhülsen sicher, die beschlagnahmt wurden.
Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.
Ob es sich auch in diesem Fall um Revierkämpfe im Bereich der Drogenkriminalität oder um Drohungen sowie Erpressungen von Geschäftsleuten handelt, ist ungeklärt.
Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen. Sie wurde im November 2025 eingerichtet, da es immer wieder zu Schusswaffengebrauch in der Stadt gekommen war.
Titelfoto: Sven Käuler/TNN/dpa