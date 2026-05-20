Todeslisten und Kopfgelder? Berliner Richter im Visier der Mafia

Von Andreas Rabenstein Berlin - Berlins Justiz ermittelt wegen möglicher Bedrohungen gegen Richter und Staatsanwälte durch die türkische Mafia. Justizsenatorin Felor Badenberg (51, CDU ) bestätigte laufende Ermittlungen zum Schutz von Justizbeschäftigten.

Berlin erlebt eine Zunahme von Gewalt und bewaffneten Auseinandersetzungen.

Hintergrund ist ein Bericht der "Bild", wonach Informanten aus dem Umfeld der türkischen Mafia von Todeslisten und ausgesetzten Kopfgeldern auf deutsche Richter und Staatsanwälte gesprochen haben sollen. Konkrete Erkenntnisse zu solchen Listen lägen der Staatsanwaltschaft bislang jedoch nicht vor, betonte Badenberg. Die Hinweise würden derzeit überprüft.

Die Senatorin erklärte, man nehme mögliche Bedrohungen gegen Justizmitarbeiter sehr ernst. Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt seien bereits Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen eingeleitet worden. Üblicherweise erstellt das LKA in solchen Fällen Gefährdungsanalysen, auf deren Grundlage individuelle Schutzmaßnahmen erfolgen.

Seit mehr als einem Jahr beschäftigen gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Banden die Berliner Polizei. Immer wieder kommt es zu Schießereien und Erpressungen gegen türkisch- und kurdischstämmige Geschäftsleute. Laut Ermittlern sollen Betroffene unter Druck gesetzt werden, Schutzgeld zu zahlen. Teilweise seien Männer zur Einschüchterung sogar angeschossen worden.