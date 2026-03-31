Trauer im Zoo Berlin: Kult-Nilpferd Kathi mit 50 Jahren gestorben

Berlin - Der Zoo Berlin trauert um Flusspferd-Dame Kathi. Mit stolzen 50 Jahren erreichte sie ein für ihre Art außergewöhnlich hohes Alter.

Geboren wurde Kathi 1975 in Polen, bevor sie nach Berlin kam. Hier wurde sie nicht nur zur vierfachen Mutter, sondern auch zu einem der prägendsten Tiere des Zoos. © zoo berlin

Kathi starb am 30. März nach einem langen Leben, das sie seit 1997 in Berlin verbrachte. Über Jahrzehnte hinweg war sie ein echter Publikumsliebling und brachte hier vier Jungtiere zur Welt. Damit prägte sie maßgeblich die Flusspferdhaltung in der Hauptstadt.

In den vergangenen Tagen hatte sich ihr Zustand deutlich verschlechtert. Das Flusspferd wirkte altersbedingt geschwächt und verbrachte ungewöhnlich viel Zeit im Wasser. Schon länger stand Kathi unter tierärztlicher Beobachtung, unter anderem wegen Arthrose in den Gliedmaßen. Die genaue Todesursache wird nun untersucht.

Zoo-Direktor Andreas Knieriem betont: "Mit 50 Jahren erreichte Kathi ein Lebensalter, das für Flusspferde außergewöhnlich hoch ist." Ihr Tod gehe dem gesamten Team sehr nahe.