Trauriger Ferienstart: Tierheim Berlin nimmt Dutzende Katzen auf

Berlin - Kaum haben die Sommerferien begonnen, kommt das Tierheim Berlin bereits an seine Grenzen. Allein in der ersten Ferienwoche wurden 46 Katzen aufgenommen – deutlich mehr, als aufgenommen werden können.

Mit Beginn der Sommerferien landen immer mehr Fundkatzen im Berliner Tierheim. © Tierschutzverein Berlin

Wie das Tierheim mitteilte, wurden zwischen dem 6. und 12. Juli insgesamt 46 Fundkatzen abgegeben, darunter auch drei Katzenmütter mit ihren Jungtieren.

Der reguläre Fundkatzenbereich bietet jedoch nur Platz für rund 20 Tiere und ist inzwischen komplett belegt. Neu ankommende Katzen müssen deshalb auf andere Bereiche des Tierheims verteilt werden.

Noch ist unklar, wie viele der Tiere tatsächlich entlaufen sind und wie viele möglicherweise ausgesetzt wurden. Die Entwicklung kurz nach Ferienbeginn bereitet den Tierschützern jedoch große Sorgen.

"Unser Fundkatzenbereich quillt bereits nach der ersten Ferienwoche über. Noch können wir nicht bei jeder Katze sagen, ob sie entlaufen oder bewusst zurückgelassen wurde. Aber die Parallelen zu den vergangenen Sommerferien sind nicht zu übersehen. Diese Entwicklung ist für uns ein ernstes Warnsignal", sagte Eva Rönspieß, Vorstandsvorsitzende des Tierschutzvereins für Berlin.