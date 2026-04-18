Über 1000 Haushalte betroffen: Schon wieder Blackout in Berlin!

Berlin - Rund drei Monate nach einem längeren Stromausfall im Berliner Südwesten ist in einem Teil des Gebiets erneut der Strom ausgefallen.

Von Marion van der Kraats, Jonas Reihl

Erst vor wenigen Monaten hatte es einen großen Stromausfall in Deutschlands Hauptstadt gegeben. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Nach Angaben des Netzbetreibers Stromnetz Berlin GmbH sind in Nikolassee 1.314 Haushalte von der erneuten Störung betroffen.

Demnach blieben aktuell unter anderem in den Straßen Kirchweg, Schopenhauerstraße, Von-Kuck-Straße, Waldrebenstein und Wasgenstraße die Lichter aus.