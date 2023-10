22.10.2023 14:28 85-jährige Fahrradfahrerin stirbt nach Sturz im Krankenhaus

Eine 85-jährige Radfahrerin ist am Samstagabend nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshagen in einem Krankenhaus gestorben.

Von Denis Zielke

Berlin - Eine 85-jährige Radfahrerin ist am Samstagabend nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshagen in einem Krankenhaus gestorben. Die Seniorin (†85) erlitt bei dem Unfall Verletzungen am ganzen Körper. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Die Seniorin war am Freitagvormittag gegen 10 Uhr auf dem Müggelseedamm in Höhe Emrichstraße über eine Bordsteinkante gefahren und dabei gestürzt, teilte die Polizei mit. Sie erlitt bei dem Unfall Verletzungen am ganzen Körper. Wie genau es zu dem Unfall kam, sollen die weiteren Ermittlungen klären.

