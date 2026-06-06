85-Jährige stirbt nach tragischem Unfall in Niederschönhausen
Berlin - Nach einem tragischen Unfall in Berlin-Niederschönhausen ist in der Nacht auf Samstag eine 85-jährige Fußgängerin im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.
Wie die Polizei mitteilte, wollte die Rentnerin gegen 13 Uhr den Fußgängerüberweg an der Ecke Charlottenstraße/Buchholzer Straße überqueren.
Dabei wurde sie offenbar von einer 56-jährigen Autofahrerin übersehen, die im Kreuzungsbereich nach links abbog.
Die 85-Jährige wurde von dem Auto erfasst und erlitt dadurch erhebliche Kopfverletzungen.
Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie später ihren Verletzungen erlag.
Der betroffene Bereich blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16.30 Uhr für Autos gesperrt. Auch der Busverkehr der BVG-Linie 250 war betroffen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei.
Titelfoto: Stephan Jansen/dpa