85-Jährige stirbt nach tragischem Unfall in Niederschönhausen

Berlin - Nach einem tragischen Unfall in Berlin-Niederschönhausen ist in der Nacht auf Samstag eine 85-jährige Fußgängerin im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die 85-Jährige tun. (Symbolfoto) © Stephan Jansen/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Rentnerin gegen 13 Uhr den Fußgängerüberweg an der Ecke Charlottenstraße/Buchholzer Straße überqueren.

Dabei wurde sie offenbar von einer 56-jährigen Autofahrerin übersehen, die im Kreuzungsbereich nach links abbog.

Die 85-Jährige wurde von dem Auto erfasst und erlitt dadurch erhebliche Kopfverletzungen.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie später ihren Verletzungen erlag.