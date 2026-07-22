Mann wird von eigenem Auto überrollt und erleidet innere Verletzungen

Berlin - In Berlin-Bohnsdorf ist ein 68-Jähriger am Dienstagabend von seinem eigenen Auto überrollt und erheblich verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 68-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stieg der Mann gegen 20.20 Uhr aus seinem Auto, das er gerade an der Gebrüder-Hirth-Straße abgestellt hatte, und ging zum Heck des Wagens.

Aus noch ungeklärter Ursache setzte sich das Fahrzeug rückwärts in Bewegung, überrollte den Mann und beschädigte zwei geparkte Autos, bevor es zum Stehen kam.

Der 68-Jährige erlitt innere Verletzungen und wurde zunächst vom Notarzt des Rettungshubschraubers vor Ort versorgt. Anschließend kam er mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.