Mann wird von eigenem Auto überrollt und erleidet innere Verletzungen
Berlin - In Berlin-Bohnsdorf ist ein 68-Jähriger am Dienstagabend von seinem eigenen Auto überrollt und erheblich verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, stieg der Mann gegen 20.20 Uhr aus seinem Auto, das er gerade an der Gebrüder-Hirth-Straße abgestellt hatte, und ging zum Heck des Wagens.
Aus noch ungeklärter Ursache setzte sich das Fahrzeug rückwärts in Bewegung, überrollte den Mann und beschädigte zwei geparkte Autos, bevor es zum Stehen kam.
Der 68-Jährige erlitt innere Verletzungen und wurde zunächst vom Notarzt des Rettungshubschraubers vor Ort versorgt. Anschließend kam er mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.
Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa