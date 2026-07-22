Tragischer Unfall in Neukölln: Hund stirbt, Herrchen einige Meter durch die Luft geschleudert

Berlin - Ein Rettungsversuch in Berlin-Neukölln endete tragisch: Ein Mann wollte in der Nacht zum Mittwoch seinen entlaufenen Hund einfangen und wurde dabei gemeinsam mit dem Vierbeiner von einem Auto erfasst.

Zu dem Unfall kam es auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei trat der 32-Jährige gegen Mitternacht zwischen der Mareschstraße und der Ederstraße über die Sonnenallee. Er versuchte demnach, seinen Hund einzufangen, der zuvor weggelaufen war.

Zur gleichen Zeit war ein 25-jähriger Autofahrer auf der Sonnenallee in Richtung Saalestraße unterwegs. Der Wagen erfasste den Mann und seinen Hund.

Zeugen zufolge wurde der 32-Jährige mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Er erlitt Verletzungen am Kopf und am Rumpf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.