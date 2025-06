Anhänger löst sich und gerät in Gegenverkehr: VW kracht in Baum, Seat überschlägt sich

Berlin - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Frohnau sind am Freitagmittag mehrere Menschen verletzt worden, darunter ein siebenjähriges Mädchen. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Crash involviert.

Ein spektakulärer Unfall, bei dem durchaus noch Schlimmeres hätte passieren können, trug sich am Freitagmittag im Berliner Ortsteil Frohnau zu. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 64-Jähriger gegen 13.20 Uhr mit seinem VW Touareg auf der Oranienburger Chaussee unterwegs, als sich kurz vor der Einmündung zum Jägerstieg plötzlich der Anhänger löste, den der Mann an der Kupplung befestigt hatte.

Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr, wo er zunächst gegen den VW Golf einer 66-Jährigen krachte. Dieser wurde in der Folge gegen einen Baum geschleudert.

Damit nicht genug: Im weiteren Verlauf kollidierte der Anhänger auch noch mit einem entgegenkommenden Seat, der von einem 76-Jährigen gesteuert wurde. Das Auto kam ins Schleudern und überschlug sich.

Der Smart eines 47-Jährigen, der direkt dahinter fuhr wurde durch Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Bei dem Unfall erlitt eine Siebenjährige, die als Beifahrerin im sich überschlagenden Seat gesessen hatte, Prellungen und kam stationär ins Krankenhaus.

Der Smart-Fahrer beteiligte sich nach dem Crash an der Rettung des Kinds aus dem Wagen. Dabei zog er sich Schnittverletzungen an der Hand und Hämatome am Knie zu. Es reichte eine ambulante Versorgung am Unfallort.