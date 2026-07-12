Auto erfasst Radfahrerin: 20-Jährige nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Berlin - Eine junge Radfahrerin ist am Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden.

Die Radfahrerin knallte bei dem Zusammenstoß auf die Frontscheibe des Opels. © Thomas Peise

Laut der Polizei war eine 38-Jährige mit ihrem Opel gegen 21.25 Uhr auf der Hellersdorfer Straße in Richtung Cecilienstraße unterwegs. Gleichzeitig wollte die 20-Jährige auf Höhe des U-Bahnhofs Cottbusser Platz mit ihrem Fahrrad die Straße überqueren – dabei nutzte sie offenbar die Mittelstreifendurchfahrt.

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß: Die Radfahrerin krachte gegen die Frontscheibe des Wagens und wurde anschließend auf den Gehweg geschleudert. Dabei erlitt sie lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der Hellersdorfer Straße gesperrt werden.