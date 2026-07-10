Kreuzungs-Crash in Siemensstadt: SUV und Kleinwagen krachen ineinander

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Siemensstadt (Bezirk Spandau) sind am Donnerstagabend fünf Menschen verletzt worden.

Die Feuerwehr ging zunächst von zahlreichen Verletzten aus. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr stießen auf einer Kreuzung der Nonnendammallee ein SUV und ein Kleinwagen zusammen.

Weil nach dem Notruf um 19.05 Uhr zunächst von einer größeren Zahl Verletzter ausgegangen worden war, alarmierte die Leitstelle die Einsatzkräfte zunächst mit dem Stichwort "Massenanfall von Verletzten" (MANV).

Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt fünf Menschen verletzt wurden. Vier von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, eine Person wurde vor Ort versorgt.

Die Feuerwehr bewegte die beschädigten Fahrzeuge von der Straße und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel auf.

Gegen 20.05 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Unfallaufnahme übergeben.