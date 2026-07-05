Stadtautobahn-Crash endet für Auto auf dem Dach

Berlin - Am Sonntagmorgen kam es auf der Berliner Stadtautobahn A100 zu einem Verkehrsunfall , bei dem ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und auf dem Dach liegen blieb.

Die Feuerwehr musste den Wagen wieder aufrichten. © Berliner Feuerwehr

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den überschlagenen Wagen vor, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Mann konnte sich glücklicherweise selbstständig aus dem Wrack befreien.

Der Rettungsdienst und ein Notarzt übernahmen die medizinische Versorgung. Der Verletzte trug jedoch nur leichte Wunden davon.

Vorsichtshalber wurde er anschließend in eine Klinik gebracht.

Spezialkräfte der Feuerwehr richteten das Fahrzeug später wieder auf.