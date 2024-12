28.12.2024 11:16 Auto kracht in Mitte gegen Hauswand: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Mitte ist am Freitagabend ein Auto in eine Hauswand gekracht. Der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Mitte ist am Freitagabend eine Person schwer verletzt worden. Das Auto ist nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. © Berliner Feuerwehr Der Autofahrer wurde von den Rettungskräften bewusstlos aus seinem Wagen geborgen und musste nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Gegen 18.34 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe über einen schweren Unfall in der Chausseestraße bei der Behörde ein. Demnach soll ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache zunächst gegen ein anderes Fahrzeug und dann über eine Mittelinsel gefahren sein, bevor der Wagen in eine Hauswand krachte. Berlin Unfall BMW macht Bücherbox platt und nietet Haltestellenschild um Aufgrund der eingegangenen Notrufe rückte die Feuerwehr mit mehreren Rettungswagen und auch mit schwerem technischen Gerät aus. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Chausseestraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr