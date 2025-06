Einsatzwagen kracht in Nachtbus: Zwei verletzte Polizisten

Berlin - In der Nacht zu Mittwoch ist es in Berlin-Kreuzberg zu einem Unfall mit Polizeibeteiligung gekommen, bei dem zwei Beamte verletzt worden sind.

In Kreuzberg ist ein Nachtbus in einen Unfall mit einem Polizeiwagen verwickelt worden. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Der 28-jährige Fahrer eines zivilen Einsatzfahrzeugs wurde bei dem Crash am Arm verletzt und musste seinen Dienst nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus beenden, wie die Behörde mitteilte.

Sein 26 Jahre alter Kollege erlitt bei dem Zusammenstoß eine Kopfverletzung und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Demnach sollen die Polizisten gegen 0.25 Uhr in ihrem Auto mit Blaulicht auf der Gitschiner Straße in Richtung Hallesches Tor unterwegs gewesen sein.

An der Zossener Straße fuhr der Wagen bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und krachte dabei in einen Nachtbus der Linie N42.