Heftiger Crash in Berlin-Lichtenberg: Drei Verletzte bei Tram-Entgleisung

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg ist am Montagmorgen eine Straßenbahn durch einen Zusammenstoß mit einem Auto entgleist.

Die Tram ist durch den Zusammenstoß aus den Schienen gehoben worden und blockiert mehrere Gleise. © Thomas Peise

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden bei dem Zusammenstoß im Ortsteil Karlshorst ein 51 Jahre alter Autofahrer, der 30-jährige Zugführer sowie eine Tram-Insassin im Alter von 59 Jahren verletzt und für eine ambulante Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 5.15 Uhr in der Treskowallee auf Höhe der Kreuzung Godesberger/Dorotheastraße zu dem Crash. An dieser Stelle verengt sich die Fahrbahn aufgrund von Bauarbeiten auf eine Spur, sodass der 51-jährige Autofahrer die Tramgleise kreuzen musste.

Eine Straßenbahn der Linie M37 sei in diesem Moment trotz Haltesignal in den Baustellenbereich eingefahren. Durch die Kollision entgleiste die Tram, während der Wagen in die Baustelle geschleudert wurde.

Die Treskowallee war bis etwa 14.15 Uhr zwischen Rheinsteinstraße und Waldowallee komplett gesperrt. Davon war auch der Straßenbahnverkehr auf den Linien M17, M27 und M37 betroffen.