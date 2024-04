Im Vollrausch durch Berlin gebrettert: 54-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Berlin - Suff-Fahrt endet mit heftigem Crash: Im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat am Dienstagabend eine Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Polizeibeamte haben die Unfallfahrerin noch vor Ort gebeten, ins "Röhrchen" zu pusten. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Die 54-Jährige kam daraufhin gegen 19.35 Uhr im Stadtteil Zehlendorf von der Potsdamer Straße ab, krachte gegen ein Verkehrsschild und kam auf dem Mittelstreifen zum Stehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei dem Unfall zog sich die Frau eine Kopfverletzung zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor willigte sie am Ort des Geschehens aber noch in einen freiwilligen Atemalkoholtest ein, da die Beamten sie für betrunken hielten. Der Schein, oder ihre Nase, hatte sie nicht getrogen, denn das Messgerät zeigte satte 3,7 Promille an.

Obendrein konnte die Dame keinen gültigen Führerschein vorweisen.