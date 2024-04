10.04.2024 08:53 Laster kracht auf A100 in Leitplanke: Fahrer verletzt, dicker Stau auf der Stadtautobahn

Am Mittwochmorgen ist ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf der A100 in Berlin verletzt worden, nachdem er mit seinem Laster in die Leitplanke gekracht ist.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Crash auf der Stadtautobahn: Am Mittwochmorgen hat es auf der A100 in Berlin heftig gekracht. Am Mittwochmorgen ist ein Laster auf der A100 in die Leitplanke gekracht und umgekippt. © Morris Pudwell Der Fahrer soll sich bei dem Unfall an der Hand verletzt haben, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Demnach soll er gegen 6.50 Uhr an der Ausfahrt Kurfürstendamm aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und in die Leitplanke gekracht sein. In der Folge kippte das Gefährt um und blieb auf der Seite liegen. Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Stadtautobahn in Richtung Wedding auf dem Abschnitt zwischen Hohenzollerndamm und Tunnel Rathenauplatz gesperrt werden, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin bei X mitteilte. Zwischenzeitlich standen die Autofahrer im Berufsverkehr bis zu 90 Minuten im Stau. Berlin Unfall Kleinkind in Berlin-Marzahn von VW erfasst und verletzt Mithilfe der Feuerwehr soll der Laster durch einen Kran aufgerichtet und anschließend geborgen werden. Der havarierte Laster musste mithilfe eines Feuerwehrkrans geborgen werden. © Morris Pudwell Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Morris Pudwell