Auto kracht in Straßenbahn: 47-Jähriger schwer verletzt!

Berlin - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn-Hellersdorf sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden.

Ein Mann wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut den Ermittlern war ein 47-Jähriger mit seinem Wagen gegen 8 Uhr auf der Landsberger Allee stadtauswärts unterwegs.

Als er nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn der Linie M6, die in dieselbe Richtung fuhr.

Der Autofahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile sei sein Zustand stabil.

Auch der 48-jährige Tramfahrer musste zur Behandlung in eine Klinik.