Kind auf E-Scooter in Haselhorst von Auto erfasst

Berlin - In Berlin-Haselhorst ist am Sonntagnachmittag ein Elfjähriger von einem Auto erfasst worden. Der Junge war auf einem E-Scooter unterwegs.

Der verletzte Elfjährige wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Kind gegen 14.20 Uhr in der Daumstraße auf dem Gehweg in Richtung Schwielowseestraße.

Als der Elfjährige mit seinem E-Scooter die Mittelinsel überquerte und anschließend auf die Fahrbahn fuhr, wurde er aus noch ungeklärter Ursache vom Auto eines 52-Jährigen angefahren.

Das Kind stürzte und zog sich bei dem Unfall Verletzungen an Armen und Beinen zu. Rettungskräfte brachten den Elfjährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.