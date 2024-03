Unfall am Berliner Zoo: Fußgängerin von Renault auf Gehweg erfasst

Berlin - Am Sonntagabend ist eine Fußgängerin im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von einem Auto erfasst worden.

Der Renault steht nach dem Unfall mitten auf dem Hardenbergplatz. © Morris Pudwell

Wie eine Sprecherin des Lagezentrums der Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde die 17-Jährige bei dem Aufprall am Bahnhof Zoologischer Garten verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Demnach soll ein 20 Jahre alter Fahrer gegen 20 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen auf den Gehweg am Hardenbergplatz geraten sein. Zunächst wurde in diesem Zusammenhang von einem gesundheitlichen Problem berichtet.

In der dortigen Tempo-20-Zone habe er zunächst eine Informationstafel für Touristen gerammt und anschließend die Passantin angefahren. Die Jugendliche soll nach dem Zusammenprall zunächst auf der Motorhaube des Wagens gelegen haben und von dort zu Boden gestürzt sein.

Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Gleiches gilt nach Polizeiangaben auch für seinen Beifahrer.