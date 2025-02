Rettungswagen kracht in VW-Golf: Vier Verletzte in Berlin-Pankow

Berlin - In Berlin-Pankow hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Unfall mit einem Rettungswagen ereignet.

Ein Rettungswagen mit einem Patienten an Bord ist in Weißensee in einen Unfall verwickelt worden. © Thomas Peise

Bei dem Crash im Ortsteil Weißensee wurden insgesamt vier Menschen verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Angaben zur Identität der Verletzten machte die Behörde wie üblich nicht.

Allerdings soll sich einer der Geschädigten bereits zuvor in dem Rettungswagen und auf dem Weg in ein Krankenhaus befunden haben. Alle vier wurden anschließend in umliegende Kliniken transportiert.

Bei den weiteren Verletzten handelt es sich um zwei Rettungskräfte und einen Insassen aus dem VW-Golf, der an dem Unfall beteiligt war.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Rettungswagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen 12.53 Uhr auf der Piesporter Straße mit dem Golf.

Dabei wurde der Krankenwagen erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Golf weist auf den Fotos vom Unfallort starke Schäden an der Fahrerseite auf.