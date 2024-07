29.07.2024 10:30 Verkehrsunfall in Berlin-Mitte: Ladung stellt Feuerwehr vor Herausforderung

In Berlin-Mitte ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Ladung in einem der Unfallwagen die Feuerwehr vor ein Problem gestellt hat.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Kein gewöhnlicher Crash: In Berlin-Mitte ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle musste aufgrund der Ladung großräumig abgesperrt werden. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, sind gegen 8.52 Uhr ein Opel und ein Renault in der Chausseestraße ineinander gekracht. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Problematischer war allerdings die Fracht eines der Unfallwagen, denn der hatte radiologische Stoffe geladen. Die Einsatzkräfte sperrten den Unfallort großräumig ab und nahmen umfangreiche Messungen an dem Auto vor. Erst nachdem ein Fachberater der Feuerwehr die Behältnisse freigegeben hatte, konnten diese in ein Ersatzfahrzeug der Betreiberfirma umgeladen werden. Eine Gefahr sei zu keinem Zeitpunkt von den betroffenen Wagen ausgegangen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr