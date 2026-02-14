Valentinstag in Berlin: Kultur-Tipps für Herzklopfen statt Rosenkitsch

Berlin - Wer am 14. Februar keine Lust auf betretenes Schweigen beim Valentinstags-Dinner hat, kann mit diesen Events den Tag zu etwas Besonderem machen.

Ob Sternenhimmel, Museum oder Musical – diese Kultur-Highlights machen den Valentinstag in Berlin besonders. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

1. Liebesbriefe mit Hieroglyphen

Im Neues Museum dreht sich beim Aktionswochenende alles um Liebe im Alten Ägypten. Das Ägyptisches Museum und Papyrussammlung lädt am 14. und 15. Februar zu Führungen, Workshops und Spielen ein. Besucher erfahren, wie Paare im Alten Ägypten zueinanderfanden – und ob magische Liebeszauber nachhalfen.

2. So sexy kann Museum sein

Wer den Abend lieber tanzend verbringt, wird ab 20 Uhr bei der "Love Night" fündig: Drinks, Spiele, Kurzführungen und eine Bachata-Show mit Schnupperkurs sorgen für lockere Stimmung. Später steigt im Lichthof eine Silent Disco – perfekt für alle, die Valentinstag mal anders feiern wollen.

3. Romantik unter dem Sternenzelt

Romantisch wird’s um 19.30 Uhr im Zeiss-Großplanetarium. Bei "Cosmic Kisses" verschmelzen Liebeslieder mit einem Blick ins All. Dazu gibt’s einen eigens kreierten Drink – mit oder ohne Alkohol.

4. Große Gefühle auf der Bühne

Klassisch-dramatisch geht es im Theater des Westens zu: "Romeo & Julia - Liebe ist alles" bringt ebenfalls um 19.30 Uhr Shakespeares Tragödie als modernes Musical auf die Bühne – mit großen Gefühlen und opulenter Inszenierung.