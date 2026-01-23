Verdacht auf Brandstiftung: Polizei ermittelt nach Feuer am U-Bahnhof Nauener Platz

Berlin - Nach einem Brand am U-Bahnhof Nauener Platz in Berlin ermittelt das LKA wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Bahnhof der U9 brach in einem Raum mit Elektrogeräten am Donnerstagabend ein Brand aus, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Feuerwehr brannten geringe Mengen an Papier und Abfall. Innerhalb von 45 Minuten sei der Brand gelöscht gewesen. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

Erst Ende November hatte es einen Großeinsatz der Feuerwehr am U-Bahnhof Schloßstraße in Steglitz gegeben.

Auch hier ermittelt die Polizei - wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.