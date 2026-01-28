Verletzte nach Feuer in Jüdischem Krankenhaus: Polizei rudert zurück

Berlin - Die Berliner Polizei geht nach einem Brand im Jüdischen Krankenhaus in der Nacht derzeit nicht von einem antisemitischen Hintergrund aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Morgen. Den Angaben zufolge wurde ein 71 Jahre alter Patient festgenommen, der am Dienstagabend in einem Zimmer der Klinik im Stadtteil Gesundbrunnen einen Gegenstand angezündet und damit den Brand verursacht haben soll.

"Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis auf antisemitische Hintergründe bei diesem Feuer, das dort gelegt wurde", sagte der Sprecher. Ein entsprechender Verdacht habe sich nicht erhärtet.

Daher habe das Brandkommissariat die Ermittlungen übernommen und nicht der Staatsschutz des Landeskriminalamts, der zuständig ist, wenn ein politisches Motiv naheliegt.

Durch das Feuer seien 14 Menschen verletzt worden. Darunter seien der Tatverdächtige, Polizeidienstkräfte und Krankenhauspersonal, aber keine Patienten, sagte der Sprecher. Sie seien vor allem durch den intensiven Rauch verletzt worden.