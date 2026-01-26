Krisenwetter in Berlin: Kai Wegner informiert sich bei der BVG

Nach dem Eisregen-Chaos im Berliner Straßenbahnnetz hat sich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) am Vormittag ein Bild von der Lage gemacht.

Von Marlen Rothenburg

Kai Wegner (53, CDU) erkundigt sich beim BVG-Personal nach der aktuellen Lage.
Kai Wegner (53, CDU) erkundigt sich beim BVG-Personal nach der aktuellen Lage.  © Berliner Verkehrsbetriebe

Nach seinem Fehlverhalten während des Stromausfalls gibt sich Wegner nun bürgernah in Krisenzeiten.

Am Hackeschen Markt sprach er mit Fahrerinnen und Fahrern der BVG, die seit Stunden unter extremen Bedingungen im Einsatz sind. Der Eisregen habe eine Situation ausgelöst, wie sie das Straßenbahnnetz seit Jahrzehnten nicht erlebt habe.

Seit der vergangenen Nacht sind Oberleitungen großflächig vereist, zahlreiche Bahnen blieben während der Fahrt auf offener Strecke stehen. Auch die Gleisanlagen sind betroffen.

Wegner zeigte sich beeindruckt vom Einsatz der BVG-Mitarbeitenden. Sicherheit habe oberste Priorität, betonte der Regierende Bürgermeister und dankte den Beschäftigten ausdrücklich für ihre Arbeit am Limit.

Mit Hochdruck versuchen Technikerinnen und Techniker, das Netz wieder in Gang zu bringen. Ziel bleibt, den Straßenbahnverkehr schrittweise zu stabilisieren.

