Sie sind zurück! Wasserbüffel als Landschaftspfleger im Einsatz

Berlin - Am Tegeler Fließ sind ab Freitag wieder die Wasserbüffel unterwegs, die die Landschaftspflege im Reinickendorfer Ortsteil Hermsdorf übernehmen.

Die Wasserbüffel gelten als kostengünstige Alternative zur Beweidung. © Bezirksamt Reinickendorf

Gegen 10 Uhr werden die Büffel an der Forststraße 62 auf die Weide gebracht.

Das Bezirksamt Reinickendorf setzt damit ein bewährtes Naturschutzprojekt fort, bei dem die Tiere den Uferbereich des Tegeler Fließes auf natürliche Weise pflegen und so die Artenvielfalt fördern.

Das Projekt hat inzwischen auch überregionale Aufmerksamkeit erlangt. Bereits 2019 wurde das Vorhaben im Rahmen der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) betont die Bedeutung des Projekts als Verbindung aus Naturschutz, Umweltbildung und Freizeitangebot. Auch Bezirksstadtrat Sebastian Pieper (CDU) spricht von einem "Erfolgsmodell", das langfristig gesichert werden solle.

In den kommenden Wochen sollen sich die Wasserbüffel entlang des Fließverlaufs in Richtung Egidysteig bewegen und anschließend auf weitere Flächen umgesetzt werden.