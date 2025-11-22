Victoria’s Secret kommt nach Deutschland: Mega-Stores in vier Städten geplant
Berlin - Liebe Frauen, aufgepasst: Die US-Dessousmarke Victoria’s Secret plant spektakuläre Filialen in gleich mehreren deutschen Städten.
Bisher war die Marke in Deutschland nur mit kleinen Shops an den Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und München vertreten. Doch diese sind mittlerweile geschlossen.
Ab dem kommenden Jahr sollen Shops in zentralen Innenstadtlagen eröffnen. Zunächst in München, Hamburg, Frankfurt und Berlin, wie ein Münchner Immobilienmakler gegenüber BILD preisgab.
Bisher unterhält Victoria’s Secret etwa 1300 Filialen in mehr als 70 Ländern weltweit.
Vor rund sechs Jahren versuchte die Kultmarke über verschiedene Partnerschaften, geeignete Standorte zu finden – jedoch ohne Erfolg. Jetzt soll der Konzern einen neuen Anlauf starten. Diesmal über einen Franchise-Partner!
Den Deutschland-Start soll hierbei die "Private Textiles Holding" aus Bischofswerda (Sachsen) übernehmen.
Zu dem sächsischen Unternehmen gehören bereits sogenannte "Mono-Label-Stores" wie Adidas, Tommy Hilfiger, Street One und Hugo Boss.
Titelfoto: ANGELA WEISS / AFP