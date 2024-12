Von Berlin nach Frankfurt in vier Stunden: Diese und weitere Verbindungen erwarten die Hauptstadt!

Berlin - Der neue Bahnfahrplan bringt für Reisende in der Hauptstadtregion zusätzliche und bessere Verbindungen im Fern- und Regionalverkehr.

So fahren unter anderem sechs zusätzliche Sprinter-ICE von und nach Frankfurt. Sie verkehren ohne Zwischenhalt an Hannover und Fulda vorbei in rund vier Stunden zwischen der Hauptstadt und der Mainmetropole. Damit sind die Sprinter, wenn pünktlich, rund 20 Minuten schneller auf der Verbindung unterwegs als die regulären Fernzüge.

Der Fokus des neuen Fahrplans der Deutschen Bahn liegt indes auf Auslandsverbindungen. Schon im September hatte die Bahn eine direkte Verbindung zwischen Berlin und Paris angekündigt, die Teil der Fahrplanänderung sein wird. Der erste Zug wird am Montag von Berlin aus losfahren. Dann verkehrt einmal pro Tag ein Fernzug zwischen den beiden Hauptstädten.

Auch das Angebot nach Polen wird ausgeweitet. "Damit sind zwischen Berlin, Breslau und Krakau insgesamt drei umsteigefreie EC-Fahrten pro Tag und Richtung unterwegs", teilte die Bahn mit. Der neue Fahrplan bringt weiterhin eine neue ICE-Nachtverbindung zwischen Berlin und der Schweiz.

Bei den Inlandsverbindungen kommt ein zusätzlicher Direktzug zwischen Berlin und Saarbrücken hinzu. Auch zwischen Bremen und der Hauptstadt soll ein zweiter täglicher Direktzug fahren. Zwischen Rostock und Berlin baut die Bahn das Angebot ebenfalls aus.

Ein neuer ICE am Vormittag fährt von Warnemünde/Rostock dann weiter über Leipzig, Erfurt und Frankfurt nach Stuttgart.