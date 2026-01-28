Lehrerstreiks in Ostdeutschland: Unterricht könnte ausfallen

Berlin - Wegen des laufenden Tarifstreits um die Landesbeschäftigten kann es am Donnerstag in Ostdeutschland zu Unterrichtsausfällen kommen. Grund sind Streiks von Lehrkräften und anderen Beschäftigten im Bildungswesen, wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ankündigte.

Bis zum 11. Februar sollen mehrere Warnstreiks folgen. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Zehntausende Beschäftigte in ganz Deutschland planen Warnstreiks und Kundgebungen, darunter zentrale Veranstaltungen in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und Mannheim.

In Berlin werden auch Lehrer aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erwartet.

Beamte dürfen normalerweise nicht streiken, doch besonders in Ostdeutschland sind viele Lehrkräfte keine Beamten, sodass sie an den Warnstreiks teilnehmen können.

Die Gewerkschaften fordern außerdem, dass die gleichen Tarifregelungen, die für Angestellte gelten, auch für Beamtinnen und Beamte übernommen werden. Nach Angaben der GEW haben die Arbeitgeber bisher kein Angebot vorgelegt.