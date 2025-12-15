Von Kids für Kids: Berliner Jugendliche starten ihre eigene Webseite

Berlin - Der Bezirk Berlin-Pankow hat eine neue Webseite für Kinder und Jugendliche gestartet, die unter anderem Infos zu Freizeit, Kinderrechten und Gesundheit bietet.

Die Webseite soll eine kinderfreundliche und mitbestimmende Umgebung bieten. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Die neue Webseite "Junges Pankow" entstand im Rahmen des Aktionsplans "Kinderfreundliche Kommune" und wurde von der Initiative "Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK)" auf die Beine gestellt.

Wie das Bezirksamt mitteilte, soll die Aktion dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche in Pankow eine kinderfreundliche und mitbestimmende Umgebung erleben.

Beim Kinder- und Jugendbeteiligungstag im November 2025 brachten rund 20 junge Menschen ihre Ideen und Meinungen ein, die direkt in die Gestaltung der Webseite einflossen.

Die Pankower Kinder und Jugendliche wirkten somit aktiv bei der Erstellung der Webseite mit.