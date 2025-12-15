Nach Wasserschaden: Kult-Taqueira kehrt endlich zurück - schon heute
Berlin - Foodies aufgepasst! Die beliebte Taqueira El Oso kehrt endlich zurück. Nach fast eineinhalb Jahren Wartezeit.
Ein Starkregen sorgte Anfang Juli des vergangenen Jahres für einen erheblichen Wasserschaden in der Markthalle Pfefferberg.
Erst im Oktober 2021 eröffnet hat sich die Markthalle in Prenzlauer Berg zu einem Hotspot für Foodies entwickelt. Jetzt kann endlich wieder geschlemmt werden.
Vor allem Taco-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Taqueria El Oso hat sich mit ihrer authentischen Küche schnell den Ruf erarbeitet, die besten Tacos der Stadt anzubieten.
Man bekommt nicht nur wegen der Michelada, den Margharitas oder der feurigen Salsa ein Gefühl von Mexiko. El Oso ist einer der wenigen, die in der Taqueira auch den klassischen Pastor-Spieß (Schweinefleisch) anbieten. Natürlich mit der Ananas on top.
"Wir sind endlich zurück. Es fühlte sich an, wie eine Ewigkeit", schreibt die Taqueira bei Instagram. Ab Montag um 17 Uhr werden die Tore wieder geöffnet. "Wir hatten ein paar Rückschläge beim Wiederaufbau, aber wir haben die Köpfe nie hängen gelassen."
Taqueira El Oso eröffnet ab 17 Uhr in der Markthalle Pfefferberg wieder
Seit dem Frühling können sich die Taco-Liebhaber mit dem Schwester-Laden Tacos El Rey in Kreuzberg vergnügen. Längst hat sich El Rey als eine feste Adresse etabliert. Al Pastor, den mexikanischen Klassiker, sucht man allerdings vergeblich. Die gibt es jetzt aber endlich wieder in der Markthalle Pfefferberg. Ab 19 Uhr sogar mit Live-Musik.
Wer nicht unbedingt für Tacos zu begeistern ist, wird dennoch fündig: Mit Señor Ceviche, Burger oder Kuma Ramen gibt es genügend kulinarische Angebote.
Titelfoto: TAG24