Nach Wasserschaden: Kult-Taqueira kehrt endlich zurück - schon heute

Berlin - Foodies aufgepasst! Die beliebte Taqueira El Oso kehrt endlich zurück. Nach fast eineinhalb Jahren Wartezeit.

Schmecken fast genauso gut: die Tacos der Schwester-Filiale bei Tacos El Rey. © TAG24

Ein Starkregen sorgte Anfang Juli des vergangenen Jahres für einen erheblichen Wasserschaden in der Markthalle Pfefferberg.

Erst im Oktober 2021 eröffnet hat sich die Markthalle in Prenzlauer Berg zu einem Hotspot für Foodies entwickelt. Jetzt kann endlich wieder geschlemmt werden.

Vor allem Taco-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Die Taqueria El Oso hat sich mit ihrer authentischen Küche schnell den Ruf erarbeitet, die besten Tacos der Stadt anzubieten.

Man bekommt nicht nur wegen der Michelada, den Margharitas oder der feurigen Salsa ein Gefühl von Mexiko. El Oso ist einer der wenigen, die in der Taqueira auch den klassischen Pastor-Spieß (Schweinefleisch) anbieten. Natürlich mit der Ananas on top.

"Wir sind endlich zurück. Es fühlte sich an, wie eine Ewigkeit", schreibt die Taqueira bei Instagram. Ab Montag um 17 Uhr werden die Tore wieder geöffnet. "Wir hatten ein paar Rückschläge beim Wiederaufbau, aber wir haben die Köpfe nie hängen gelassen."