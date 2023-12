Vergewaltigen, Verstümmeln, Töten: Zeugen berichten von Hamas-Terror

Am 7. Oktober überfielen Hamas-Terroristen Israel und töteten mehr als 1200 Zivilisten. Darunter viele Frauen. © Montage: X/@itsDeepakJangid

BBC liegen Beweise zu den Verbrechen der Terroristen beim Nova-Festival vor.

Ärzte, Forensiker und Sicherheitskräfte berichten dem Sender von zahlreichen Anzeichen für sexuelle Gewalt: gebrochene Becken, Hämatome, offene Wunden und schreckliche Verletzungen im Intimbereich.

Bilder zeigen zu Tode vergewaltigte Kinder, junge Frauen und Rentnerinnen. "Es wird angenommen, dass nur wenige Opfer überlebt haben, um ihre eigene Geschichte zu erzählen", heißt es im BBC-Bericht.

Besonders die Videoaussage einer Frau - "Zeugin S." - schockiert. Die Überlebende des Nova-Festivals beschreibt detailliert die grauenhafte Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau.

"Sie war noch am Leben", sagt Zeugin S. "Sie blutete aus dem Rücken". Reihum fielen die Hamas-Bestien über sie her, "reichten" sie an ihre Spießgesellen weiter. Dann fingen sie an, die Frau mit einem Messer zu verstümmeln. "Sie schnitten ihr die Brust auf und warfen sie auf die Straße", sagt die Überlebende. "Sie haben damit gespielt."

Zuletzt fiel ein Mann in Hamas-Uniform über die Sterbende her. "Er penetrierte sie und schoss ihr in den Kopf, bevor er fertig war. Er hat nicht einmal seine Hose hochgezogen; er schoss und ejakulierte", schildert die Zeugin.