Wegen extremer Trockenheit: Grillverbot im Mauerpark
Berlin - Im Mauerpark bleiben die Grillroste am Wochenende kalt! Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit verhängt das Bezirksamt Pankow ab Samstag (27. Juni) ein Grillverbot – und das bis auf Weiteres.
Betroffen sind alle öffentlichen Grünanlagen im Bezirk. Damit darf auch auf den eigentlich ausgewiesenen Grillflächen im Mauerpark nicht mehr gegrillt werden. Hinweisschilder vor Ort sollen Besucher auf die neue Regelung aufmerksam machen.
Der Grund dafür ist die wochenlange Trockenheit, die Wiesen und Grünflächen stark ausgedörrt hat. Schon ein kleiner Funke könnte ausreichen, um einen Brand auszulösen.
Für viele Berliner dürfte die Entscheidung ein echter Stimmungskiller sein. Gerade an sonnigen Wochenenden zieht es Hunderte Menschen in den beliebten Park.
Doch eine gute Nachricht bleibt: Picknicken ist weiterhin erlaubt. Auch die Grünanlagen können wie gewohnt genutzt werden – lediglich Grills und offenes Feuer sind tabu.
Wie lange das Grillverbot bestehen bleibt, ist noch unklar. Erst wenn sich das Wetter entspannt und ausreichend Regen fällt, könnten die Grillzangen im Mauerpark wieder zum Einsatz kommen.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa