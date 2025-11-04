Wegen Tempelhofer Feld: Wegner wirbt für "Volksbefragung von oben"

Potsdam - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU ) will möglichst rasch gesetzliche Grundlagen für eine Volksbefragung von oben schaffen.

Kai Wegner (53, CDU) schielt schon länger auf das Tempelhofer Feld. (Bildmontage) © Christoph Soeder/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

"Leider Gottes" sei es dem Berliner Senat bisher nicht möglich, eine solche Volksbefragung durchzuführen, sagte der CDU-Politiker am Rande einer gemeinsamen Sitzung des Senats und der Brandenburger Landesregierung in Potsdam. "Das müssen wir angehen, dass solche Befragungen auch seitens der Landesregierung stattfinden können." Dazu sei man in der schwarz-roten Koalition im Gespräch.

Da für eine solche Verfassungsänderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landesparlament nötig wäre, hofft Wegner auf Unterstützung von Grünen und Linken. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus gibt, die dagegen sind, die Menschen zu befragen in dieser Stadt", sagte er.

"Direkte Demokratie muss doch auch für die Grünen und die Linken extrem wichtig sein. Oder ist nur direkte Demokratie richtig und wichtig, wenn Aktivistinnen und Aktivisten solche Volksentscheide vorantreiben?"

Auch die Politik sollte die Bürger fragen dürfen: "Was haltet ihr von diesen Entscheidungen?", so Wegner. "Ich finde, Bürgerbeteiligung von beiden Richtungen sehr, sehr wichtig."