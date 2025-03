Wegen Torjubel eskaliert? Schlägerei und Abbruch bei Fußballspiel in Berlin

Berlin - Auf einem Berliner Sportplatz sind am Sonntag wieder einmal nicht nur die Bälle ins Tor, sondern auch die Fäuste ins Gesicht geflogen.

Am Sonntag haben mehrere Spieler bei einem Fußballspiel in Berlin die Sportart verwechselt. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

So geschehen bei einem Amateur-Kick im Ortsteil Gesundbrunnen. Gegen 15.30 Uhr musste die Polizei zu einem Sportplatz in der Koloniestraße ausrücken, wie die Behörde am Montag mitteilte, ohne genauer auf die Partie einzugehen.

Laut Fussball.de müsste es sich dabei um die Begegnung aus der 7er-Bezirksliga der Herren zwischen SK Rapide Berlin und SC Capri 76 gehandelt haben.

Das Duell soll nach ersten Erkenntnissen nach einem Tor eskaliert sein. Zum Auslöser gibt es demzufolge allerdings unterschiedliche Aussagen. So behauptete ein 25-Jähriger von Capri, bei seinem Torjubel von einem 26 Jahre alten Gegner ins Gesicht geschlagen worden zu sein.

Daraufhin hätten zwei seiner Mitspieler im Alter von 24 und 33 Jahren versucht, den handfesten Streit zu schlichten, und dabei ebenfalls Schläge von dem 26-Jährigen kassiert.

Der wiederum führte an, sich nur verteidigt zu haben, nachdem er vom 25 Jahre alten Torschützen unvermittelt attackiert worden sei. Wer wen auch immer angegangen hat - das Spiel wurde folgerichtig abgebrochen.