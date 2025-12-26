Wohnwunder? Berlin verspricht Zimmer ab 350 Euro für Azubis

Berlin - Wohnen für 350 Euro? Lehrlinge sollen während ihre Berufsausbildung in Berlin leichter eine bezahlbare Wohnung oder ein Zimmer finden.

Baustart der Lehrlings-Wohnungen sei im Sommer 2026. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Mit dem neuen Ausbildungsjahr startet dazu das Projekt Azubi-Wohnen, wie Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (50, SPD) der Deutschen Presse-Agentur sagte.

"Wir wollen zunächst einmal mit rund 150 Wohnplätzen für Auszubildende anfangen", so die SPD-Politikerin. "Das sollen kleine Apartments oder auch WGs sein." Los gehe es im Sommer 2026. Geplant sei, das Angebot danach schrittweise auszubauen und durch zusätzliche Beratungsangebote zu ergänzen.

"Unser Ziel ist es, die Attraktivität des Ausbildungsstandortes Berlin zu erhöhen", sagte die Senatorin. Denn einerseits seien viele Schulabgänger ohne Lehrstelle, andererseits suchten viele Betriebe gerade im Handwerk händeringend künftige junge Fachkräfte.

"Aber die Auszubildenden können ihre Lehre nicht beginnen, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Denn ein Zimmer in Berlin kostet oftmals um die 600 Euro und mehr", so Kiziltepe. "Die Ausbildungsvergütung reicht da vorne und hinten nicht."