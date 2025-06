"WTF", fragt sich Neukölln 48 Stunden lang: Ist das Kunst oder kann das weg?

"WTF" heißt es auf dem größten freien Kunstfestival Berlins, das nicht nur in Ateliers, sondern auch in Bars, Spätis und auf der Straße stattfinden wird.

Von Mia Goldstein

Berlin - "WTF (What The Fact?)" lautet die zentrale Frage auf dem größten freien Kunstfestival Berlins, das ab Freitag nicht nur in Ateliers, sondern auch in Bars, Spätis und auf der Straße stattfinden wird.

Jedes Jahr im Juni findet in Berlin das "48 Stunden Neukölln"-Festival statt. © 48h Neukölln 2023_Dreiländereck_Truscillatorø Ashley Smith Informationen prasseln wie ein nie endender Strom auf die endlos durch das Internet surfenden Menschen ein. Es wird immer schwieriger, zu unterscheiden, was real ist und was von der eigenen Wahrnehmung beeinflusst wird, so die Organisatoren des "48 Stunden Neukölln"-Festivals. An mehr als 250 Orten können bis Sonntag zum Motto "Zwischen Wahrheit und Wahrnehmung" Live-Performances, Installationen, Fotografien und weitere Kunstprojekten bestaunt werden. Bei Führungen und DIY-Routen wird zur eigenen Kreativität und der Frage, welche Bilder unser Weltverständnis prägen, angeregt. '"What The Fact?" ist ein spontaner Ausruf, "der das Staunen und die Verwirrung widerspiegelt, die uns häufig überfluten, wenn wir uns mit der seltsamen Dualität unserer Existenz auseinandersetzen"', so die Veranstalter.

An etlichen Orten in Berlin-Neukölln werden von Freitag bis Sonntag etliche Kunstwerke auf offener Straße zu bestaunen sein. © Alfred-Scholz-Platz, Parrhesiaļ Ralf Deves, 48h Neukölln 2023_Heroesø Ashley Smith (Bildmontage)

Neukölln Arcarden machen bei 48 Stunden langem Kunst-Festival mit