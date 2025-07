Wunschschule? Fehlanzeige! Tausende Berliner Kinder landen weit weg von zu Hause

Berlin - Berliner Kinder, die nach der Grundschule in die siebte Klasse wechseln, müssen sich auf deutlich weitere Schulwege einstellen.

Alles in Kürze

Fast jeder zehnte Berliner Sechstklässler hat für das nächste Schuljahr keinen Platz an einer der drei von ihm gewünschten Schulen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

"In manchen Fällen ist der Schulweg tatsächlich sehr lang", sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, der Deutschen Presse-Agentur.

"Für Kinder ist es ein reales Problem, wenn man dann wirklich von Tür zu Tür eine Stunde - das ist so der maximale Wert, der vor Gerichten standhält - in Kauf nehmen muss", sagte Heise. "Wir sehen 45 Minuten als die Grenze an. Dem hat sich die Bildungsverwaltung aber nicht angeschlossen."

Solche sehr langen Wege seien jedoch die Ausnahme. "Aber diese Fälle gibt es und eben gerade in Bezirken wie Pankow mit vielen übernachgefragten Schulen."

Fast jeder zehnte Berliner Sechstklässler hat nach Angaben der Berliner Bildungsverwaltung für das nächste Schuljahr keinen Platz an einer der drei von ihm im Rahmen des Auswahlverfahrens gewünschten Schulen erhalten und muss unter Umständen eine weiter entfernte besuchen.