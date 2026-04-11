XXL-Schlange in Schöneberg: Warum stehen die Leute hier alle an?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wochenlang mussten sich Dönerliebhaber in Berlin-Schöneberg in Geduld üben, doch endlich hat Hisar wieder auf. Zum 40. Jubiläum gibt es ein besonderes Angebot.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Warten bis der Dönermann kommt! Wochenlang mussten sich Dönerliebhaber in Berlin-Schöneberg in Geduld üben, doch endlich hat Hisar wieder auf.

Hisar hat endlich wieder auf und lockt mit einer besonderen Aktion.
Hisar hat endlich wieder auf und lockt mit einer besonderen Aktion.  © Fabian Sommer/dpa, TAG24

Seit 40 Jahren schon gehört der Kebabladen zu einem der besten in der ganzen Stadt. Die Qualität hat sich rumgesprochen - nicht erst seit die Deutsche Nationalmannschaft dort gegessen hat.

Passend zum 40. Jubiläum ist Hisar nun noch größer geworden. Künftig erwarten die Kunden noch drei XXL-Spieße - damit es noch schneller geht.

Am Samstag aber mussten sich die Kunden erst einmal die Beine in den Bauch stehen. Die Schlange reichte teilweise bis hinter den S-Bahnhof-Eingang (Yorckstraße).

Berlin: TAG24 macht den Döner-Test: Neuer Hype-Laden fordert Kult-Klassiker heraus
Berlin TAG24 macht den Döner-Test: Neuer Hype-Laden fordert Kult-Klassiker heraus

Der Grund: Hisar lockt zur Wiedereröffnung mit einer besonderen Aktion: Den Döner gibt es für nur einen Euro + einen Ayran dazu.

"Wir haben Vollgas gegeben - für euch. Jetzt freuen wir uns euch endliche wiederzusehen", verkünden die Hisar-Chefs auf Instagram. Damit aber auch jeder was davon hat, darf jeder Kunde nur einen Döner + Ayran bestellen.

Die Qualität setzt sich auch nach 40 Jahren durch. Hisar bietet mit dem besten Döner der Stadt an.
Die Qualität setzt sich auch nach 40 Jahren durch. Hisar bietet mit dem besten Döner der Stadt an.  © Fabian Sommer/dpa

Das Anstellen lohnt sich. Hisar gehört beim klassischen Hackfleisch-Döner zu den besten in der gesamten Stadt - und das jetzt schon seit 40 Jahren!

Hisar fresh food, Yorckstraße 49, 10965 Berlin

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa, TAG24

Mehr zum Thema Berlin: