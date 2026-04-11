XXL-Schlange in Schöneberg: Warum stehen die Leute hier alle an?

Berlin - Warten bis der Dönermann kommt! Wochenlang mussten sich Dönerliebhaber in Berlin-Schöneberg in Geduld üben, doch endlich hat Hisar wieder auf.

Hisar hat endlich wieder auf und lockt mit einer besonderen Aktion. © Fabian Sommer/dpa, TAG24

Seit 40 Jahren schon gehört der Kebabladen zu einem der besten in der ganzen Stadt. Die Qualität hat sich rumgesprochen - nicht erst seit die Deutsche Nationalmannschaft dort gegessen hat.

Passend zum 40. Jubiläum ist Hisar nun noch größer geworden. Künftig erwarten die Kunden noch drei XXL-Spieße - damit es noch schneller geht.

Am Samstag aber mussten sich die Kunden erst einmal die Beine in den Bauch stehen. Die Schlange reichte teilweise bis hinter den S-Bahnhof-Eingang (Yorckstraße).

Der Grund: Hisar lockt zur Wiedereröffnung mit einer besonderen Aktion: Den Döner gibt es für nur einen Euro + einen Ayran dazu.

"Wir haben Vollgas gegeben - für euch. Jetzt freuen wir uns euch endliche wiederzusehen", verkünden die Hisar-Chefs auf Instagram. Damit aber auch jeder was davon hat, darf jeder Kunde nur einen Döner + Ayran bestellen.