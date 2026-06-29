Zum Wochenstart: Reparaturen bremsen S-Bahn-Linien in Berlin aus

Berlin - Pendler aufgepasst: Reparaturen sorgen am Montagmorgen für Verspätungen und Ausfälle bei mehreren S-Bahn-Linien in Berlin .

Reparaturen an einem Signal sorgen für Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn. © Soeren Stache/dpa

Wegen Reparaturen an einem Signal im Bereich Tiergarten kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf den Linien S3, S5, S7 und S75, wie die S-Bahn Berlin GmbH am Morgen mitteilte.

Die Linie S46 fahre zwischen Tempelhof und Schöneberg wegen einer Strecken-Reparatur nur im 20-Minuten-Takt.