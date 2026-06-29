Zum Wochenstart: Reparaturen bremsen S-Bahn-Linien in Berlin aus
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Von Monika Wendel
Berlin - Pendler aufgepasst: Reparaturen sorgen am Montagmorgen für Verspätungen und Ausfälle bei mehreren S-Bahn-Linien in Berlin.
Wegen Reparaturen an einem Signal im Bereich Tiergarten kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf den Linien S3, S5, S7 und S75, wie die S-Bahn Berlin GmbH am Morgen mitteilte.
Die Linie S46 fahre zwischen Tempelhof und Schöneberg wegen einer Strecken-Reparatur nur im 20-Minuten-Takt.
Zudem verkehrt die Linie S8 nicht zwischen Grünau und Wildau (Kreis Dahme-Spreewald), wie die S-Bahn mitteilte.
Der Grund: eine Reparatur an einem Signal in Eichwalde und ein technischer Defekt am Bahnübergang Zeuthen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa